Offiziell: Sturm Graz trennt sich von Cheftrainer Säumel

Der SK Sturm Graz und Trainer Jürgen Säumel gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Das gab der Klub am Montag via Pressemitteilung bekannt. Auch Co-Trainer Martin Lassnig wurde von seinen Aufgaben entbunden. Bis zum Trainingsstart am 2. Jänner soll ein neuer Cheftrainer präsentiert werden.

Bei den Grazern hatte es zuletzt angesichts des belasteten Verhältnisses zwischen Säumel und Sportchef Michael Parensen zu rumoren begonnen. Der 41-jährige Steirer hatte die Mannschaft im November 2024 übernommen, führte Sturm zum Meistertitel und stand insgesamt 52 Pflichtspiele in Bundesliga, Cup, Champions League und Europa League an der Seitenlinie.

Als möglicher Nachfolger wird SV Ried-Coach Maximilian Senft gehandelt. Der 36-Jährige steht bei den Riedern noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Der Klub habe Senft aber die Erlaubnis zu einem Gespräch mit Sturm erteilt, bestätigte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala am Sonntag der APA.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Ich möchte mich bei Jürgen Säumel für seine Arbeit, seine Expertise und seinen Einsatz für den SK Sturm bedanken. Wir haben uns diese Entscheidung keinesfalls leicht gemacht, doch durch die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Durch die Resultate, vor allem aber die Leistungen in letzter Zeit, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls von der Trainerbank für das Frühjahr und den Rest der Saison notwendig ist. Wir werden alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um möglichst schnell wieder das wahre Gesicht des SK Sturm zu zeigen und unseren Fans Freude bereiten zu können.“

Präsident Christian Jauk: „Jürgen Säumel war als Spieler eine Legende bei Sturm Graz, und auch als Trainer konnte er seine Spuren hinterlassen. Sich von verdienten Personen im Verein zu trennen, fällt nie leicht – dennoch sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, diesen Schritt setzen zu müssen. Ich möchte mich bei Jürgen Säumel im Namen der gesamten Sturmfamilie bedanken und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg!“

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA