Offiziell: Sturm-Trainer Ilzer wechselt nach Hoffenheim

Der Wechsel von Sturm-Trainer Chrisitian Ilzer zur TSG Hoffenheim ist perfekt. Beide Klubs verkündeten den Wechsel am Freitag offiziell. Beim deutschen Bundesligisten erhält Ilzer einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machte Hoffenheim keine Angabe.



Ilzer folgt damit Ex-Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker, der die Grazer vor gut einem Monat in Richtung Hoffenheim verlassen hatte. Für Ilzer überweisen die Hoffenheimer nach Sky-Informationen etwa 2,5 Millionen Euro nach Graz.

Bereits am gestrigen Donnerstag war Schicker in die Steiermark gereist, um den Deal zu finalisieren. Im Verlauf des Tages wurde eine komplette Einigung erzielt (Sky berichtete). Ilzer nimmt Co-Trainer Uwe Hölzl und Assistent Dominik Deutschl mit nach Deutschland, Athletiktrainer Marco Angeler wird dem Trio zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Nach der Entlassung von Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matterazzo waren in den vergangenen Tagen schnell Gerüchte um einen Ilzer-Abschied aus Graz aufgekommen. Die Gerüchte bewahrheiteten sich rasch, Schicker wollte Ilzer nach Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit in Graz sofort nach Hoffenheim lotsen.

Ilzer und sein Staff hatten erst im Februar vorzeitig bis 2026 verlängert. Sturm kassiert eine kolportierte Ablöse von mehr als 2,5 Millionen Euro. In der Bundesliga dürfte nur Salzburg für Matthias Jaissle mehr aus Saudi-Arabien überwiesen bekommen haben

Erfolgreiche Ilzer-Ära geht zu Ende

In seiner gut viereinhalbjährigen Ära feierten die Grazer unter Ilzer zwei Cupsiege und die Meisterschaft 2024. In 195 Spielen mit Sturm holte der 47-jährige Oststeirer im Schnitt 1,85 Punkte und war damit unwesentlich erfolgreicher als Jahrhunderttrainer Ivica Osim (383/1,83).

Seit Ilzers Amtsantritt 2020 beendete Sturm Graz jede Saison in den Top 3 der Bundesliga. In den vergangenen drei Jahren gelang jeweils der Einzug in die Gruppenphase der Europa League. In dieser Saison treten die Grazer dank des Meistertitels in der Champions League an.

Säumel übernimmt interimistisch

Die Grazer haben die Trainerfrage zumindest für die kurzfristige Zukunft auch schon geklärt. Nachfolger von Christian Ilzer beim SK Sturm wird in den verbleibenden fünf Pflichtspielen bis zur Winterpause Jürgen Säumel, der bislang die zweite Mannschaft betreut hat.

Gemeinsam mit seinem Assistenten Michael Madl werden die beiden ehemaligen Sturm-Kapitäne das Ruder vorerst übernehmen. Säumel war bereits Co-Trainer unter Markus Schopp in Hartberg, beim ÖFB-Team unter Franco Foda und trainierte auch die zweiten Mannschaften vom WAC und Sturm. In der Youth League sorgte Säumel in der laufenden Saison mit der Grazer Zweiermannschaft für Furore, gewann zuletzt mit 3:2 bei Borussia Dortmund.

