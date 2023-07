Offiziell: Stuttgart leiht Nübel vom FC Bayern aus

Der Wechsel von Alexander Nübel vom FC Bayern zum VfB Stuttgart ist perfekt.

Der Torhüter kommt für eine Saison auf Leihbasis zu den Schwaben. „Ich freue mich sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein. Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt habe ich bereits beim DFB zusammengespielt, gemeinsam mit ihnen und den anderen Spielern werde ich mich ab sofort bestmöglich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison vorbereiten“, sagte der 26-Jährige.

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 gekommen und sollte in München zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Dazu kam es allerdings nicht. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er an Monaco ausgeliehen.

Beim VfB wird Nübel allerdings nicht mit der Nummer eins auflaufen, stattdessen wird er das Trikot mit der 33 tragen.

Nicht verpassen! „Transfer Update – die Show“

„Transfer Update – die Show“ immer montags und freitags ab 18 Uhr auf Sky Sport News. So verpasst Ihr keine wichtigen Transfer-News im Sommertransferfenster.

(SID)

Beitragsbild: Imago