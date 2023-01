Offiziell! Stuttgart verkündet Transfer-Doppelpack

Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart hat Genki Haraguchi sowie Gil Dias verpflichtet.

Der japanische Nationalspieler Haraguchi (31), der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, kommt von Ligarivale Union Berlin und unterschreibt bis 2024. Außenspieler Gil (Benfica Lissabon/26) wird bis 2025 gebunden.

Haraguchi bringe „hervorragende fußballerische Qualitäten und einen enormen Erfahrungsschatz“ mit, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Gil sei „flexibel einsetzbar“ und als Ersatz für den verletzten Tiago Tomas gedacht, ergänzte er.

Ahamada vor Abgang

Der französische Mittelfeldspieler Ahamada (20) steht dagegen vor einem Wechsel zu Crystal Palace in die englische Premier League und soll den Schwaben zwölf Millionen Euro Ablöse bringen.

Im Pokal-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn erwartet Labbadia „eine heiße Herausforderung. Das ist eine Spitzenmannschaft der 2. Liga – und wir sind momentan auf einem hinteren Tabellenplatz. Trotzdem sind wir Favorit, keine Frage.“

Paderborn habe „eine sehr engagierte Mannschaft, die in den letzten Jahren in der 2. Liga eine sehr gute Rolle spielt“, meinte Labbadia: „Sie haben Werder Bremen rausgeworfen, eine Pokalmannschaft, das machst du nicht so einfach. Uns erwartet von der Intensität her genau so viel wie gegen Leipzig, wir müssen einen sehr guten Tag haben.“

