Offiziell: Suarez wechselt zu Atletico Madrid

Der uruguayische Fußballstar Luis Suarez wechselt vom FC Barcelona zum Ligakonkurrenten Atletico Madrid. Beide Klubs bestätigten am späten Mittwochabend eine grundsätzliche Einigkeit über den Transfer. Der Angreifer soll vorbehaltlich des Medizinchecks einen Zweijahresvertrag in der spanischen Hauptstadt unterschreiben und künftig neun Millionen Euro pro Jahr verdienen. Wie die beiden Vereine am Mittwochabend mitteilten, fließen für den Deal sieben Millionen Euro an Bonuszahlungen von Atletico an Barca.

Bereits am Mittwochnachmittag hatte der 33-Jährige unter Tränen zum letzten Mal das Trainingsgelände der Katalanen verlassen. Der spanische Fernsehsender Gol zeigte Aufnahmen von der Abfahrt des Stürmers in seinem SUV, Suarez wischte sich dabei mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.

ℹ️ https://t.co/9JeoSD7Omw pic.twitter.com/U2FB8ZSKdX — Atlético de Madrid (@Atleti) September 23, 2020

Suarez spielte seit 2014 bei Barca. Er sollte eigentlich zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin wechseln, doch der Deal platzte. Am Donnerstag will er sich im Rahmen einer Pressekonferenz (12.30 Uhr) von den Fans verabschieden.

(SID/APA)

Bild: GEPA