Offiziell: Sulzbacher verlässt Salzburg

Valentin Sulzbacher setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlässt Red Bull Salzburg und wechselt zum Eredivisie-Klub Excelsior Rotterdam.

Sulzbacher durchlief die Nachwuchsabteilung der „Bullen“. Anschließend sammelte der Oberösterreicher bei Kooperationsverein FC Liefering Spielpraxis in der 2. Liga und absolvierte dort 36 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore gelangen. Zudem kam er zwölfmal in der UEFA Youth League zum Einsatz.

Für die Kampfmannschaft des FC Red Bull Salzburg bestritt Sulzbacher insgesamt acht Pflichtspiele. Mit dem Wechsel zu Excelsior Rotterdam folgt nun die erste Station des Mittelfeldspielers im Ausland.