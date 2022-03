Offiziell: Tabakovic wechselt zu Austria Wien

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat sich mit dem Schweizer Stürmer Haris Tabakovic auf einen ab Sommer laufenden Dreijahresvertrag geeinigt. Der 27-Jährige, der mit 22 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga überlegen anführt, kommt von Austria Lustenau nach Wien.

„Haris Tabakovic hat in der 2. Liga eine unfassbare Torquote und bringt als Spielertyp neue Faktoren in unser Offensivspiel: Größe, Präsenz und Physis“, erklärte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner. Der 1,94 m große Tabakovic hat in der höchsten Schweizer Liga für die Grasshoppers Zürich und die Young Boys Bern gespielt, ehe er im Sommer 2020 nach Lustenau wechselte. Für die Vorarlberger hat er seither in 42 Ligaspielen 40 Tore erzielt.