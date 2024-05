Offiziell: Thomas Darazs wird Cheftrainer des LASK

Der LASK hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Thomas Darazs wird künftig als Cheftrainer fungieren.

Der 46-Jährige, der dieses Amt im Saisonfinish interimistisch übernommen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Mit dieser Entscheidung stellte der Klub frühzeitig die Weichen für die neue Saison und setzt damit auf Stabilität auf der Trainerposition. Darazs war im vergangenen Winter als Co-Trainer zum Verein gestoßen und anschließend auf den Posten des Akademieleiters gewechselt. Nach der Trennung von Thomas Sageder übernahm er das Amt des interimistischen Cheftrainers.

In den sieben Spielen unter seiner Regie begeisterten die Athletiker mit zum Teil höchst ansehnlichem Fußball und fuhren insgesamt 13 Punkte ein. Vier Siege durfte der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber mit seinem Team bejubeln, darunter etwa den 5:0-Erfolg über den SK Rapid oder das 3:1 gegen RB Salzburg. Insgesamt erzielten die Schwarz-Weißen unter seiner Ägide 16 Treffer, mit einem Punkteschnitt von 1,86 pro Spiel liegt Darazs in den Top 10 der erfolgreichsten LASK-Trainer.

Plötzlich Trainer: LASK unter Darazs im Aufwind

In seiner aktiven Karriere als Spieler hatte es Darazs auf 97 Bundesligamatches gebracht. Nach dem Ende seiner Laufbahn im Jahr 2011 wechselte der Familienvater auf die Trainerbank und durchschritt mehrere Positionen im Erwachsenen-, Akademie- und Nachwuchsbereich, außerdem fungierte er unter anderem für knapp zwei Jahre als Co-Trainer des österreichischen U15-Nationalteams. Vor seinem Wechsel zum LASK hatte Darazs rund eineinhalb Jahre das Amt des Assistenztrainers beim belgischen Klub Beerschot V.A. inne.

Neues vom @LASK_Official: Thomas Darazs bleibt Cheftrainer. Der 46-Jährige, der dieses Amt im Saisonfinish interimistisch übernommen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2026.@SkySportAustria #ask — Roland Streinz (@Sky_RolandS) May 26, 2024

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport:

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit der Trainersuche auseinandergesetzt. Dabei sind wir gemeinsam zur festen Überzeugung gelangt, dass Thomas Darazs die beste Lösung für uns darstellt. Er hat bewiesen, dass er imstande ist, eine Mannschaft weiterzuentwickeln und steht für eine attraktive, offensiv ausgerichtete und mutige Spielanlage. Zudem hat er innerhalb kürzester Zeit einen sehr guten Draht zur Mannschaft gefunden und wesentlich dazu beigetragen, dass die Spieler ihr Potenzial und ihre Stärken abrufen konnten. Thomas genießt unser volles Vertrauen, er kennt die Mannschaft bestens und wir sind sehr froh, dass wir mit ihm auf der Trainerposition top aufgestellt sind.“

Cheftrainer Thomas Darazs:

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins. Die Arbeit mit der Mannschaft in den letzten Wochen hat mir große Freude bereitet, weshalb mir die Entscheidung sehr leichtgefallen ist, als der Klub auf mich zugekommen ist. Ich gehe an die Aufgabe mit Demut, aber auch großer Zuversicht heran. Die Mannschaft hat in den vergangenen Spielen bewiesen, dass sie über hohes Potenzial verfügt. Gemeinsam mit meinem gesamten Team möchte ich nun versuchen, den Spielern dabei zu helfen, die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung zu gehen.“

(LASK) / Bild: LASK