Offiziell: Tottenham verpflichtet Danso fix

Tottenham Hotspur macht in den nächsten Tagen den Kauf von Kevin Danso fix, gab der Londoner Fußball-Club am Samstag bekannt.

Der Europa-League-Sieger hatte den ÖFB-Teamverteidiger im Februar vom französischen Club RC Lens für ein halbes Jahr inklusive Kaufverpflichtung ausgeliehen. Nach Beginn der Transferperiode am Sonntag wird Tottenham nun 21 Millionen Pfund (25 Mio. Euro) an Lens überweisen, schrieb die britische BBC.

Danso beendet mit Tottenham Titel-Durststrecke

In seinem ersten halben Jahr in der englischen Hauptstadt stand Danso bereits in 15 Pflichtspielen auf dem Platz. So auch im Europa-League-Finale, in dem der Innenverteidiger spät eingewechselt wurde, als Tottenham seine Titel-Durststrecke beendete.

Für Lens absolvierte der ÖFB-Teamspieler 128 Partien erzielte dabei vier Tore und steuerte sechs Assists bei.

