Offiziell: U21-Teamspieler Kovacevic wechselt nach Deutschland

Damjan Kovacevic wechselt vom TSV Hartberg mit sofortiger Wirkung in die 2. Deutsche Bundesliga und schließt sich Eintracht Braunschweig an. Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Kovacevic kam im Juli 2023 zu den Oststeirern und absolvierte in der vergangenen Saison 28 Einsätze (1 Tor, 3 Assists). Der U21-Nationalspieler trifft in Braunschweig auf die beiden Co-Trainer Stefan Kulovits und Lars Kornetka, der auch im ÖFB-Team unter Ralf Rangnick Assistenztrainer ist.

Kovacevic erzielt das Tor der 32. Bundesliga-Runde:

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