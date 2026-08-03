Offiziell: USA machen mit Teamchef Pochettino weiter

Die US-Fußballer setzen weiter auf Teamchef Mauricio Pochettino. Am Montag gab der Verband die Vertragsverlängerung mit dem 54-jährigen Argentinier bekannt.

„Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um unsere klaren Ziele zu erreichen – darunter der Kampf um den Weltmeistertitel bei den Männern und das Bestreben, Fußball in jeder Gemeinde zur beliebtesten Sportart zu machen“, sagte JT Batson, CEO von US Soccer: „Ich freue mich riesig, dass Mauricio und sein Team entschlossen sind, gemeinsam mit uns allen die harte Arbeit zu leisten, die nötig ist, um diese Ziele zu verwirklichen.“

Pochettino soll nach dem Achtelfinaleinzug bei der jüngst zu Ende gegangenen Heim-WM die Auswahl auch zur Endrunde 2030 mit den Hauptgastgebern Marokko, Portugal und Spanien führen. Pochettino, der in der Vergangenheit u.a. Tottenham, Paris Saint-Germain und Chelsea coachte, ist in den USA seit 2024 am Werk.

„Durch die Zusammenarbeit mit US Soccer in den letzten zwei Jahren ist uns klar geworden, dass es ein enormes Potenzial gibt, das Programm der Männer-Nationalmannschaft noch weiter zu stärken“, sagte Pochettino: „Die Leidenschaft, die wir während der gesamten Weltmeisterschaft bei den Fans erlebt haben, hat unseren Glauben daran, was hier möglich ist, nur noch verstärkt.“