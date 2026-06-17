Offiziell! Van Bronckhorst übernimmt Feyenoord

Der niederländische Spitzenklub Feyenoord Rotterdam setzt beim Neustart nach einer enttäuschenden Saison auf Trainer Giovanni van Bronckhorst.

Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Robin van Persie an, der am 8. Juni freigestellt worden war. Für van Bronckhorst, der schon als Profi erfolgreich für Feyenoord gespielt hatte, ist es die zweite Amtszeit in Rotterdam: Er hatte das Team bereits von 2015 bis 2019 betreut.

Zuletzt arbeitete der Niederländer unter Arne Slot als Co-Trainer des FC Liverpool. Der englische Ex-Meister hatte erst am 12. Juni den Abschied van Bronckhorts bekannt gegeben. In Rotterdam erhält der Ex-Profi einen Zweijahresvertrag, der eine Option auf eine Verlängerung für ein weiteres Jahr enthält.

Als Assistent wird Sipke Hulshoff fungieren. Auch der 51-Jährige arbeitete zuletzt in Liverpool. Rotterdam hat eine ganz schwache Saison hinter sich. Feyenoord hatte letztlich 19 Punkte Rückstand auf Meister PSV Eindhoven.