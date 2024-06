Jetzt ist es offiziell: Nikolas Veratschnig verlässt den Wolfsberger AC und wechselt in die Deutsche Bundesliga. Der U21-Teamspieler schließt sich Mainz 05 an.

Veratschnig unterschreibt bei den Mainzern einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028. Der 21-Jährige durchlief beim WAC die komplette Jugendabteilung und spielte seit 2022 bei den Profis. In dieser Zeit absolvierte Veratschnig 76 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und sieben Assists gelangen.

„Ich möchte mich beim WAC für die Chance, die ich bekommen habe, und das Vertrauen, welches mir entgegengebracht wurde, bedanken. Ich werde meine Zeit in Wolfsberg immer in guter Erinnerung behalten und stets mit vielen schönen Momenten verbinden. Nichtsdestotrotz freue ich mich nun auf meine neue Herausforderung in Mainz und wünsche dem WAC alles Gute“, sagte Veratschnig in einer Vereinsaussendung der Kärntner zu seinem Abgang. Auch auf seine neue Aufgabe freut sich der Außenbahnspieler, wie er auf der Mainzer Webseite verrät: „Ich bin bereit dafür, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Mainz 05 ist genau der richtige Klub dafür, hier kann ich mich unter optimalen Bedingungen in einer der Top-Ligen Europas weiter verbessern.“

Riegler freut sich für Veratschnig

WAC-Präsident Dietmar Riegler sieht den Transfer als positives Zeichen für den Weg des Vereins. „Auch wenn es natürlich schade ist, dass Niki den Verein verlässt, sind wir stolz darauf einen Spieler aus der eigenen Akademie in eine der Top-Fünf-Ligen Europas gebracht zu haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe in der deutschen Bundesliga“, so der 58-Jährige.

In Mainz freut man sich jedenfalls über den Neuzugang. „Nikolas Veratschnig ist ein äußerst dynamischer Außenbahnspieler, der mit seiner Schnelligkeit unserem Kader eine zusätzliche spannende Facette gibt. Seine Leistungen in Österreich haben ihn zu einem begehrten Spieler gemacht, wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, dass er diese nächsten Schritte bei Mainz 05 gehen möchte“, sagt der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel zum Transfer.

(Red./WAC/Mainz 05) / Bild: GEPA