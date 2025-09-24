Offiziell: Verstappen mit GT3-Debütrennen auf der Nordschleife

„Franz Hermann“ ist vorerst Geschichte, Max Verstappen braucht kein Pseudonym mehr: Der Formel-1-Weltmeister darf nach dem Erwerb seiner Rennlizenz nun auch offiziell sein Debüt in der GT3-Serie feiern.

Der Niederländer tritt für Emil Frey Racing am kommenden Samstag im Ferrari 296 GT3 beim neunten Lauf der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) an. Mit dem Briten Chris Lulham wird der 27-Jährige im 4-Stunden-Rennen auf der Nordschleife an den Start gehen.

„Ich bin begeistert vom Rennsport, auch außerhalb der Formel 1“, sagte Verstappen: „Jede Runde auf der Nordschleife ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die Atmosphäre ist auch wirklich gut und es sind viele Langstreckenfans dabei.“ Sein Traum sei es, einmal am 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife teilzunehmen.

Verstappen, der in der Formel 1 im Red Bull sitzt, hatte im Frühling für Aufsehen gesorgt, als er unter dem Pseudonym Franz Hermann erste Testkilometer im Ferrari 296 GT3 auf der Nordschleife zurücklegte. Vor zwei Wochen erwarb er dann seine Rennlizenz und wagt sich in der Formel-1-Pause nun auf neues Terrain.

Die Saison in der Formel 1 geht am 5. Oktober in Singapur (alle Sessions live auf Sky Sport F1 – mit Sky Stream bist du live dabei!) weiter. Der viermalige Weltmeister liegt aktuell in der Fahrerwertung auf Rang drei hinter dem Australier Oscar Piastri und dem Briten Lando Norris, die beide für McLaren an den Start gehen.

(SID) / Artikelbild: Imago