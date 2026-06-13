Offiziell: WAC verpflichtet Admira-Youngster

Marco Schabauer wechselt zum Wolfsberger AC. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Kärntnern einen Vertrag bis 2028.

Schabauer stand zuletzt bei der Admira unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam er für die Südstädter in 26 Partien zum Einsatz, dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Für Schabauer ist der Wechsel zum WAC die nächste Station seiner Laufbahn. Zuvor spielte er unter anderem für den LASK sowie im Nachwuchs des SKN St. Pölten.

Zudem gab der WAC bekannt, dass Ersatzgoalie David Skubl seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat

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