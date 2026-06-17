Offiziell: WAC verpflichtet Kapfenberg-Angreifer

Der WAC hat die Verpflichtung von Luca Hassler bekanntgegeben. Der 22-jährige Stürmer kommt aus der 2. Liga und ist bereits der siebente Neuzugang der Wolfsberger in diesem Sommer.

Der gebürtige Kärntner spielte in der Jugend zunächst bei Gmünd und Spittal, ehe er 2017 in die Akademie des Wolfsberger AC wechselte. Ein Jahr später ging es für Hassler weiter in den Nachwuchs des Kapfenberger SV.

Bei den Steirern feierte der Angreifer auch sein Profidebüt. In der abgelaufenen Saison kam Hassler in 27 Pflichtspielen auf neun Tore und fünf Vorlagen.

„Ich freue mich sehr, nun Teil des WAC zu sein, und bin dankbar, dass der Transfer zustande gekommen ist. Der Schritt in die Bundesliga ist für mich etwas Besonderes und ein wichtiger Meilenstein in meiner Karriere. Ich werde jeden Tag hart arbeiten und alles geben, um gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft erfolgreich zu sein und viele schöne Momente zu erleben“, wird Hassler zitiert.

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