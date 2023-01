Offiziell: Weghorst wird Ronaldo-Nachfolger bei United

Der niederländische Nationalspieler Wout Weghorst wechselt auf Leihbasis zu Manchester United.

Das hat der englische Rekordmeister am Freitagabend offiziell bestätigt. Weghorst kommt vom FC Burnley und wird bis zum Sommer ausgeliehen. Der ehemalige Angreifer des VfL Wolfsburg war zuvor an Besiktas in die türkische Süper Lig verliehen. Das Leihgeschäft ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden. Sky Sport hat bereits am Mittwoch über die mündliche Einigung zwischen Weghorst und den Red Devils berichtet.

„Ich fühle mich privilegiert, zu Manchester United zu wechseln. Ich habe in der Vergangenheit gegen den Verein gespielt und es ist ein fantastisches Gefühl, jetzt das berühmte rote Trikot anzuziehen“, sagte Weghorst auf der Vereinshomepage.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(skysport.de) / Bild: Imago