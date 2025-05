Offiziell: Wolfsburg trennt sich von Ralph Hasenhüttl

Der VfL Wolfsburg hat auf die anhaltende Negativserie im Saisonendspurt reagiert und Trainer Ralph Hasenhüttl mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilten die Niedersachsen am Sonntag mit. In den zwei verbleibenden Saisonspielen übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Mannschaft.

Die Wolfsburger sind nach dem 0:4 bei Borussia Dortmund am Samstag seit acht Spielen ohne Sieg. Das ambitionierte Team wird die Saison im Niemandsland der Tabelle beenden, in den vergangenen Wochen war immer wieder über eine Trennung von Hasenhüttl spekuliert worden. Der Vertrag des Österreichers läuft bis 2026.

„Die Ergebnisse und die Entwicklung in den letzten Monaten haben den Entschluss in uns reifen lassen, jetzt zu reagieren. Diese Entscheidung haben wir in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrats-Präsidium getroffen“, sagte Geschäftsführer Peter Christiansen.

War seit März 2024 im Amt

Hasenhüttl hatte den VfL im März 2024 von Trainer Niko Kovac übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In dieser Saison lief der VfL nach einem vielversprechenden Saisonstart den eigenen Ansprüchen hinterher.

Wolfsburg war für den 57 Jahre alten Hasenhüttl nach dem FC Ingolstadt und RB Leipzig die dritte Trainerstation in der Bundesliga. Vor seinem Engagement in Wolfsburg stand Hasenhüttl beim FC Southampton unter Vertrag (Dezember 2018 bis November 2022).

Bauer gibt sein Debüt am Freitag gegen die TSG Hoffenheim. Am letzten Spieltag gastiert der ehemalige deutsche Meister am 17. Mai bei Borussia Mönchengladbach.

Hasenhüttl im gestrigen Sky-Interview:

(SID) Foto: Imago