Offiziell! WSG Tirol holt Stürmer von Glasner-Klub

Die WSG Tirol hat einen neuen Angreifer unter Vertrag genommen.

Wie die Wattener am Mittwochabend bekanntgeben, wechselt Stürmer Ademola Ola-Adebomi nach Tirol. Der 1,95m große Offensivakteur mit englischer und nigerianischer Staatsbürgerschaft kommt ablösefrei von Premier-League-Klub Crystal Palace.

„Langfristiger Vertrag“ für Adebomi

Adebomi hat laut Vereinsangaben „einen längerfristigen Vertrag“ unterschrieben.

WSG-Sportchef Stefan Köck meint über den Transfer: „Mit Ademola holen wir einen jungen, körperlich starken und sehr hungrigen Stürmer nach Wattens, der in England bereits sein Potenzial eindrucksvoll gezeigt hat. Er bringt mit seiner Dynamik, seiner Größe und seinem Torinstinkt genau jene Qualitäten mit, die wir für unser Offensivspiel gesucht haben.“ Adebomi selbst sagt: „Mein erster Tag war wirklich brillant. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt und bin glücklich, nun endlich hier zu sein.“

Beachtliche Trefferquote in der U21-Premier League

Der 21-Jährige wurde bei den „Eagles“ ausgebildet und erzielte in der U21-Premier League insgesamt 24 Treffer in 38 Partien. Zuletzt war Adebomi an den belgischen Verein SK Beveren und zuvor an den englischen Drittligisten Burton Albion ausgeliehen.

Der Salzburger Oliver Glasner ist derzeit Trainer der Kampfmannschaft von Crystal Palace.

