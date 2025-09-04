Offiziell: WSG Tirol verstärkt sich in der Defensive

Kurz vor dem Ende der Transferperiode in der ADMIRAL Bundesliga ist die WSG Tirol noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat sich die Dienste des 21-jährigen Innenverteidigers David Kubatta gesichert. Der Defensivspieler wechselt von der SG Dynamo Dresden zu den Tirolern.

Der Deutsche mit dem Gardemaß von 1,95 Metern bringt bereits Erfahrung aus 29 Drittligaspielen in Deutschland mit – dabei gelangen ihm drei Treffer. In der vergangenen Saison feierte er mit Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Ausgebildet wurde der Linksfuß im Nachwuchs der TuS Koblenz und des FC Hennef 05, bevor er in die U19 von Viktoria Köln wechselte. Dort schaffte Kubatta den Sprung in den Profifußball und gab im April 2022 sein Debüt in der 3. Liga.

Für den gelernten Innenverteidiger stellt der Wechsel zum Tiroler Bundesligisten die erste Auslandsstation seiner noch jungen Karriere dar. Bei den Grün-Weißen wird Kubatta künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Philipp Semlic (Cheftrainer) zur Verpflichtung von David Kubatta: „Mit David hat sich der nächste junge, entwicklungsfähige Spieler mit viel Potenzial uns angeschlossen. Wir sind sehr glücklich über den Transfer, weil wir einfach glauben, dass David mit uns gemeinsam seinen nächsten Schritt in der Karriere gehen kann. Wir hatten David sehr lange auf unserer Liste und unserem Schattenkader und sind glücklich, dass sich jetzt das Fenster für eine Verpflichtung aufgetan hat. Somit sind wir jetzt auch defensiv qualitativ und quantitativ so aufgestellt, dass wir in die Bundesliga-Saison hineingehen können und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und versuchen das Beste herauszuholen.“

David Kubatta über seine ersten Eindrücke bei der WSG Tirol: „Der erste Tag war aufregend. Es ist für mich vieles neu, auch wenn Österreich und Deutschland sich nicht viel nehmen ist es doch das Ausland. Ich freue mich einfach mit den Jungs jetzt auf dem Platz zu stehen, Gas zu geben und dann die Saison zu rocken.“

(WSG Tirol/Red.) / Bild: