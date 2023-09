Offiziell! Zhou auch 2024 für Alfa Romeo am Start

Der Vertrag von Zhou Guanyu bei Alfa Romeo läuft am Saisonende aus. Zuletzt war die Zukunft des Chinesen ungewiss, doch nun herrscht Klarheit. Der 24-Jährige wird auch 2024 für Alfa Romeo in der Formel 1 an den Start gehen.

Das gab Sauber, der Rennstall aus der Schweiz, der seit 2019 unter dem Namen Alfa Romeo in der F1 antritt, am Donnerstagmorgen bekannt.

In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Das Alfa Romeo F1 Team Stake geht mit einem unveränderten Aufgebot in die Saison 2024. Das Team bestätigt, dass die aktuellen Fahrer Valtteri Bottas und Zhou Guanyu ihre Zusammenarbeit mit der Hinwiler Mannschaft für ein drittes Jahr in Folge fortsetzen werden.“

„Entscheidung, die den Wert von Stabilität unterstreicht“

Der 24-jährige Zhou hat in der Saison 2023 eine klare Leistungssteigerung hingelegt und liegt derzeit unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Bottas auf dem 16. Rang in der Fahrerwertung. Die Verlängerung mit dem Chinesen sei „eine Entscheidung, die den Wert von Stabilität unterstreicht und die wichtige Entwicklung des Teams in den letzten beiden Saisons würdigt“, wie der Rennstall betont.

Zhou selbst frohlockt: „Ich habe vom ersten Tag an extrem hart gearbeitet und bin unglaublich motiviert, dies auch weiterhin jeden Tag zu tun. Ich freue mich auch sehr auf die Gelegenheit, endlich mit meinem Team in China vor meinem Heimpublikum zu fahren. Das wird ein großartiger Moment und ich bin stolz darauf, ihn mit all denen teilen zu können, die mich unterstützt haben.“

Mit der Verlängerung hat sich auch für Mick Schumacher eine weitere der wenigen Möglichkeiten für eine Rückkehr in die Formel 1 zerschlagen. Für 2024 sind aktuell nur noch jeweils ein Sitz bei Williams (Logan Sargeant) und AlphaTauri (Daniel Ricciardo) vakant.

(skysport.de) / Bild: Imago