Offiziell! Hannes Wolf findet neuen Verein

Offensivspieler Hannes Wolf verlässt Borussia Mönchengladbach nach dreieinhalb Jahren und wechselt in die nordamerikanische Profiliga MLS zu New York City FC. Dort erhält der 24 Jahre alte Österreicher nach Angaben des US-Klubs einen Vertrag bis 2027 mit einer Option auf eine weitere Saison.

Wolf bestritt für Gladbach 62 Bundesliga-Spiele (vier Tore). „Aus verschiedenen Gründen, unter anderem mehreren Verletzungen, konnte Hannes bei Borussia nie die Rolle spielen, die sich beide Seiten gewünscht hätten“, sagte Sportgeschäftsführer Roland Virkus.

Der Linksaußen war im Sommer 2020 zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig zum VfL gewechselt. Zur Saison 2021/22 wurde er fest verpflichtet, in der Rückrunde aber an Swansea City verliehen. Zurück in Mönchengladbach kam Wolf in der abgelaufenen Spielzeit auf 18 Bundesliga-Einsätze, in der aktuellen Saison ist er ohne Pflichtspiel für die Fohlen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Wir freuen uns, Hannes in New York begrüßen zu dürfen. Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, hat Hannes bereits fantastische Erfahrungen auf höchstem Niveau in Europa gesammelt und in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt, was unserer Mannschaft eine große Bereicherung sein wird“, sagt New-York-Sportdirektor David Lee angesprochen auf den Neuzugang

Wolf selbst fügt an: „Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere in New York City zu beginnen. Ich freue mich darauf, der Major League Soccer beizutreten und einen der besten Vereine und Städte dieser Liga zu repräsentieren.“

(SID)/Bild: Imago