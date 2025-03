Ofner-Comeback fällt ins Wasser

Tennis-Profi Sebastian Ofner ist bei seinem Comeback nach 203 Tagen vom Regen ausgebremst worden.

Der 28-jährige Steirer, der sich Ende August nach den US Open Operationen an beiden Fersen unterzogen hatte, musste beim Challenger-Turnier in Murcia erst stundenlang Zuwarten. Und bekundete gegen den belgischen Weltranglisten-325. Kimmer Coppejans dann größere Probleme. Beim Stand von 1:6,2:3 aus Ofners Sicht wurde die Partie erneut unterbrochen und auf Mittwoch verschoben.

(APA) Foto: Imago