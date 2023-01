Ofner erreicht letzte Quali-Runde für Australian Open

Der Österreicher Sebastian Ofner hat bei der Qualifikation für die Australian Open die letzte Runde erreicht.

Der Steirer feierte in der Nacht gegen den topgesetzten Chilenen Alejabdro Tabilo einen 6:4, 7:6(4)-Erfolg. Damit muss Ofner noch eine Runde überstehen, um den Sprung in den Hauptbewerb zu schaffen. Er trifft nun am Donnerstag auf den Franzosen Laurent Lokoli – Nummer 176 in der ATP-Weltrangliste.

Für Jurij Rodionov endete hingegen der Traum von den Australian Open. Der 23-Jährige musste sich dem Bulgaren Adrian Andreev klar in zwei Sätzen mit 4:6, 1:6 geschlagen geben. Bereits zuvor waren Filip Misolic, Sinja Kraus und Barbara Haas gleich in Runde eins gescheitert.

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA