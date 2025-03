Ofner gewinnt Österreicher-Duell in Girona

Das Österreicher-Duell im Achtelfinale des ATP-Challenger in Girona entschied Sebastian Ofner für sich. Gegen den Salzburger Lukas Neumayer gewann Ofner die Partie in drei Sätzen mit 4:6, 6:2 und 6:2 und steht nun im Viertelfinale.

Der erste Satz verlief durchaus turbulent für die beiden ÖTV-Spieler. Ofner stellte dank Break rasch auf 2:0, Neumayer nützte aber den schlechten ersten Aufschlag des Steirers im ersten Satz gleich drei Mal aus und gewann Satz eins mit 6:4. Im zweiten Satz stabilisierte Ofner seinen Aufschlag, kam besser in die Partie und produzierte weniger Vorhandfehler. Mit 6:2 entschied Ofner Satz Nummer zwei dann klar für sich und so ging es in den Schlusssatz in Girona.

Der dritte Satz verlief zunächst stark umkämpft, besonders beim Stand von 2:2 lieferten sich Neumayer und Ofner lange, intensive und sehenswerte Ballwechsel. Schlussendlich gelang Ofner der Break zum zwischenzeitlichen 3:2. Am Ende setzte sich Ofner durch und fixierte den Viertelfinal-Einzug. Dort trifft der Steirer auf den auf vier gesetzten Niederländer Jesper De Jong, der im Achtelfinale den Österreicher Filip Misolic klar mit 6:3, 6:1 besiegte.

Ofner revanchierte sich damit für die knappe Erstrunden-Niederlage gegen Neumayer im Vorjahr in Kitzbühel, als er mit 6:7 im dritten Satz verloren hatte. Im Head-to-Head stellte er auf 2:1-Siege. Österreichs Nummer eins ist vergangene Woche in Murcia nach zwei Operationen an beiden Fersen und über 200 Tagen Pause auf die Tour zurückgekehrt.

Bild: GEPA