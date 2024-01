Ofner im Viertelfinale des ATP-Turniers in Hong Kong am Freitag live & exklusiv bei Sky

Sebastian Ofner gegen Roberto Bautista Agut am morgigen Freitag im zweiten Spiel nach 06:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

So hat sich Sebastian Ofner den Start in das Tennis-Jahr 2024 vorgestellt! Nach einem spannenden 6:7 7:6 7:6 Achtelfinal-Thriller gegen Jan-Lennard Struff bekommt es Österreichs Nummer Eins nun im Viertelfinale des ATP 250 Turniers in Hong Kong mit der Nummer 57 der Weltrangliste, Roberto Bautista Agut zu tun. Gelingt Ofner gegen den Spanier der Einzug ins Halbfinale? Die Antwort gibt es am morgigen Freitag im zweiten Spiel nach 06:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

