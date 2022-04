Ofner kehrt nach sieben Monaten zurück

via

via Sky Sport Austria

Sebastian Ofner, Österreichs Nummer vier im ATP-Ranking, kehrt nach sieben Monaten Pause zurück in den Tennis-Circuit. Der 25-jährige Steirer hatte sich im Oktober einer Operation am linken Fuß unterziehen müssen. Ofner, der wegen der Schmerzen nicht einmal mehr Schuhe tragen konnte, ist mittlerweile auf Platz 215 zurückgefallen. Der ÖTV-Davis-Cup-Spieler hat nun für kommende Woche ebenso wie auch Dennis Novak für das Sandplatz-Challengerturnier in Murcia genannt.

„Nach sieben Monaten Schmerzen, harter Arbeit und viel Physiotherapie bin ich endlich in der Lage, nächste Woche mein erstes Turnier zu spielen“, schrieb Ofner auf seinem Instagram-Account. Er bedankte sich bei allen, die ihm in „dieser schwierigen Zeit“ unterstützt haben. „Ich hatte große Schwierigkeiten, aber jetzt ich bereit, auf die Tour zurückzukehren.“

(APA) / Bild: GEPA