Ofner kennt Auftaktgegner bei French Open

Sebastian Ofner bekommt es in der ersten Runde der am Sonntag beginnenden French Open mit dem ebenfalls ungesetzten Deutschen Jan Lennard-Struff zu tun. Das ergab am Donnerstag die Auslosung in Paris.

Der 35-jährige Struff ist aktuell die Nummer 86 der Weltrangliste und hat in dieser Saison erst vier Spiele gewonnen (elf Niederlagen). Im direkten Duell mit dem Deutschen führt Ofner mit 1:0. Das bislang einzige Duell der beiden auf ATP-Ebene gewann der Österreicher 2024 in Hongkong nach einer wahren Tiebreak-Schlacht mit 6:7, 7:6 und 7:6.

Übersteht der Steirer – derzeit noch die Nummer 128 der Welt – die erste Runde, könnte in Runde zwei mit Kharen Khachanov bereits der erste gesetzte Spieler warten. Der Russe geht als Nummer 24 der Setzliste ins Turnier.

Ofner muss Punkte verteidigen

Ofner hat in Roland Garros einige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen. 2024 erreichte er in Paris die dritte Runde und schaltete dabei in Runde zwei mit dem Argentinier Sebastian Baez (Nr. 20) ebenfalls einen gesetzten Spieler aus. In der dritten Runde setzte es vergangenes Jahr für Ofner eine Viersatz-Niederlage gegen Lokalmatador Corentin Moutet.

Mit Filip Misolic und Jurij Rodionov könnten noch zwei weitere Österreicher ins Hauptfeld kommen. Sie stehen in der letzten Qualifikationsrunde. Im Frauen-Turnier des Sandplatzsaisonhöhepunktes ist Österreich nicht vertreten.

Ofner in Genf gefordert

Ofner zeigte zuletzt wieder ansteigende Form und bereitet sich in dieser Woche beim ATP-Turnier in Genf auf das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres vor.

Am Donnerstag trifft der 29-Jährige im Viertelfinale ausgerechnet auf jenen Khachanov, der ihm in einigen Tagen auch in Runde zwei der French Open blühen könnte.

Alcaraz gegen ehemaligen US-Open-Sieger

Der erste Gegner von Titelverteidiger Carlos Alcaraz bei den French Open ist der Japaner Kei Nishikori. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner wird vom Franzosen Arthur Rinderknech gefordert. Altmeister Novak Djokovic hat den US-Amerikaner Mackenzie McDonald zum Gegner.

Vorjahressiegerin Iga Swiatek aus Polen eröffnet gegen die Slowakin Rebecca Šramková, die topgesetzte Belarussin Aryna Sabalenka gegen die Russin Kamilla Rachimowa.

