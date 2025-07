Ofner kennt Auftaktgegner in Båstad – Misolic muss in die Quali

Sebastian Ofner trifft bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon in Båstad in der ersten Runde auf den als Nummer sieben gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina.

Österreichs Nummer eins, Filip Misolic, verpasste knapp das Hauptfeld, da er bei der Deadline im Ranking noch weiter hinten gereiht war. Der 23-jährige Steirer ist in der Qualifikation für das ATP250-Turnier topgesetzt.

Ofner gegen Dzumhur

Ofner hat bisher erst einmal gegen Dzumhur gespielt. Vor sechs Jahren verlor er in der zweiten Qualifikationsrunde beim Hallenturnier in Moskau 2:6,2:6. Dzumhur hatte zuletzt bei den French Open die dritte Runde erreicht (Aus gegen Carlos Alcaraz), danach aber bei drei Rasenturnieren gleich in Runde eins verloren. Sollte Ofner gewinnen, trifft er entweder auf den Franzosen Hugo Gaston oder Tseng Chun-Hsin aus Taiwan.

Misolic muss zunächst zwei Runden gewinnen, damit auch er im Hauptbewerb dabei ist. Beide Steirer spielen in der Woche darauf bei den Generali Open in Kitzbühel.

(APA)

Bild: GEPA