Ofner nach erfolgreicher Quali in Barcelona gegen de Minaur
Sebastian Ofner hat sich mit zwei 6:4,6:4-Siegen en suite für das ATP500-Turnier (live auf Sky – mit Sky X die ATP-Tour live streamen) in Barcelona qualifiziert.
Der 29-jährige Steirer, der sich zuletzt u.a. dank zweier Challengertitel in Frankreich zurück in die Top 100 gekämpft hat, trifft nun in der ersten Runde nicht vor Dienstag allerdings auf den als Nummer 3 gesetzten Australier Alex de Minaur. Ofner rangiert im neuesten ATP-Ranking vom Montag als bester Österreicher auf Platz 86.
(APA)
Aktuelle ATP Tour Videos
Zurück an der Weltranglistenspitze: Sinner triumphiert in Monte-Carlo
Traumfinale perfekt! Alcaraz bezwingt Vacherot und Sinner ins Endspiel
“Er hat großartiges Tennis gespielt“ – Alcaraz lobt Gegner Vacherot
Sinner macht Finaleinzug perfekt – erneut keine Chance für Zverev
Alcaraz macht mit Bublik kurzen Prozess
“Mal schauen, was abgeht“ – Sinner erwartet hartes Duell gegen Zverev
Sinner macht Halbfinal-Kracher gegen Zverev klar
Vacherot bezwingt Hurkacz in Monte Carlo
Topfavorit Alcaraz bucht Viertelfinalticket in Monte Carlo
Sinner nach Achtelfinalsieg: „Ich muss auf meinen Körper achten“
Beitragsbild: Imago