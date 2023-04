Ofner qualifiziert sich für ATP-Turnier in Estoril

Beim ATP-250-Turnier in Estoril sind im Einzel-Hauptfeld nicht weniger als drei Österreicher vertreten. Nach Dominic Thiem und dem nach Absagen in den Bewerb gerutschten Jurij Rodionov schaffte am Sonntag Sebastian Ofner die Qualifikation. Der Steirer besiegte in der zweiten Quali-Runde Frederico Ferreira Silva mit 6:7(6),7:6(5),6:3.

Am Montag (um 16.00 Uhr MESZ live auf Sky Sport Austria 3 – streame mit dem SkyX-Traumpass) ist mit Dominic Thiem ein Österreicher angesetzt, allerdings nur im Doppel. Thiem spielt mit Lokalmatador Joao Sousa gegen Ben Shelton/Duarte Vale (USA/POR), beide Teams haben Wildcards erhalten.

(APA)

Bild: Imago