Ofner scheitert in erster US-Open-Runde an Cerúndolo

Nach Dominic Thiem scheidet auch Sebastian Ofner in der ersten Runde der US Open aus.

Der Steirer muss sich der Nummer 29 des Turniers, dem Argentinier Francisco Cerúndolo, in vier Sätzen 7:5, 4:6, 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Im ersten Satz hält Ofner stark mit und findet das bessere Ende für sich. Auch in den zweiten Satz startet der 28-Jährige stark hinein und führt schnell mit 3:0, muss dann jedoch 5 Spiele am Stück abgeben und verliert diesen mit 4:6. In den letzten beiden Sätzen findet dann der Argentinier immer besser zu seinem Spiel und entscheidet das Duell schließlich auch für sich.

Bild: Imago