Sebastian Ofner, Österreichs Nummer vier im ATP-Ranking, hat bei seiner Rückkehr nach sieben Monaten Pause in den Tennis-Circuit verloren.

Der 25-jährige Steirer musste sich am Montag in der ersten Runde des Sandplatz-Challengers in Murcia dem Italiener Raul Brancaccio mit 3:6,3:6 beugen. Am gleichen Schauplatz gewann Dennis Novak ein Österreicher-Duell mit Filip Misolic 6:3,7:5.

(APA) / Bild: GEPA