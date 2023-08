Ofner verpasst Achtelfinal-Einzug in Winston-Salem

Sebastian Ofner hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem (USA) den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Der Steirer musste sich in der 2. Runde dem Lokalmatador Alex Michelsen mit 6:7, 5:7 geschlagen geben.

Nicht nur für Ofner verlief die Generalprobe für die US Open negativ. Dominic Thiem kämpft sechs Tage vor Beginn des Grand-Slam-Turniers mit seiner Gesundheit. Thiem leidet an „einer Art Gastritis“ und ging in Winston-Salem kurzfristig nicht an den Start.

(Red.)

Bild: Imago