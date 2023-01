Ohne Alaba: Real dreht Pokalspiel gegen Villarreal

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid hat sich mit einer Aufholjagd die Titelchance in der Copa del Rey bewahrt.

Die Königlichen drohten am Donnerstagabend schon im Achtelfinale des spanischen Fußball-Pokalwettbewerbs ohne den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba auszuscheiden. Vier Tage nach der Niederlage im Supercup gegen den FC Barcelona drehte die Mannschaft von Star-Coach Carlo Ancelotti aber einen 0:2-Rückstand beim Ligarivalen FC Villarreal und gewann 3:2 (0:2).

Bereits in der vierten Minute gingen die Gastgeber durch Etienne Capoue in Führung, noch vor der Pause erhöhte Samuel Chukwueze (42.). In der zweiten Hälfte gelang den Madrilenen der Anschlusstreffer durch Vinícius Junior (57.). Für den Ausgleich war Eder Militao (69.) zuständig, für den Siegtreffer der eingewechselte Ceballos (86.).

(DPA)/Bild: Imago