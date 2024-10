Ohne Arnautovic: Inter besiegt Lazaro-Klub Torino

Inter Mailand hat im siebenten Saisonspiel in der italienischen Fußball-Serie-A den vierten Sieg eingefahren.

Herausragend war am Samstag beim Heim-3:2 gegen Torino Stürmer Marcus Thuram, auf dessen Konto alle Tore (25., 35., 60.) gingen. Der Meister hatte es leichter, da Torino-Abwehrchef Guillermo Maripan schon in der 20. Minute nach einem rüden Foul an Thuram nach Ansicht der TV-Bilder ausgeschlossen wurde. Valentino Lazaro spielte bei den Verlierern bis zur 62. Minute.

Arnautovic nach CL-Tor nur auf der Bank

Für Torino trafen Duvan Zapata (36.) und der kurz zuvor eingewechselte Nikola Vlasic (86./Elfmeter). Inters Stürmer-Routinier Marko Arnautovic, der am Dienstag beim Heim-4:0 in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad als Startelf-Spieler getroffen hatte, verfolgte die Partie nur von der Bank aus. Die Mailänder stiegen mit 14 Punkten vorerst zum ersten Verfolger von Tabellenführer Napoli (16) auf. Torino (11) ist Sechster.

HIGHLIGHTS | Inter Mailand – Roter Stern Belgrad | 2. Spieltag

