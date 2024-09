Ohne Arnautovic: Inter Mailand zurück auf der Siegerstraße

Inter Mailand hat seine Sieglos-Serie nach drei Pflichtspielen hinter sich gelassen.

Italiens Fußball-Meister setzte sich am Samstagnachmittag in der Liga bei Udinese mit 3:2 durch. Matchwinner war Kapitän Lautaro Martinez, der seine Torflaute mit einem Doppelpack beendete (45.+3, 47.). Es waren die ersten beiden Saisontore für den Schützenkönig der vergangenen Spielzeit. ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic saß wie in der Vorwoche im Derby gegen AC Milan (1:2) auf der Ersatzbank.

Davide Frattesi hatte Inter bereits in der ersten Minute in Führung gebracht. Die „Nerazzurri“ hielten nach Punkten mit dem Stadtrivalen Milan Schritt, der bereits am Vortag Lecce mit 3:0 besiegt hatte.

