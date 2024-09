Ohne Braunöder: Como gewinnt bei Atalanta

Serie-A-Aufsteiger Como hat seinen ersten Serie-A-Saisonsieg eingefahren.

Ohne ÖFB-Legionär Matthias Braunöder, der 90 Minuten lang auf der Bank saß, siegte Como überraschend beim amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo mit 3:2 (0:1).

Davide Zappacosta (18.) brachte Atalanta in der ersten Hälfte in Führung. Nach der Pause drehte das Team von Cesc Fabregas auf und glich durch Gabriel Strefezza (46.) aus, ehe ein Eigentor von Sead Kolasinac (54.) die Gäste in Führung brachte.

Alieu Fadera (58.) legte wenig später nach. Der späte Treffer von Ademola Lookman (90.+9) kam zu spät für Atalanta.

(Red.)

Bild: Imago