Ohne Dembele! So beginnt PSG das Auswärtsspiel in Leverkusen

Am heutigen Dienstag empfängt Bayer Leverkusen in der Champions League den amtierenden Sieger Paris St. Germain (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky Stream live dabei).

In der Ligue 1 lief es für den Titelverteidiger zuletzt mit zwei Remis in Folge nicht nach Wunsch, im Gegenteil zur „Königsklasse“. Die Truppe von Trainer Luis Enrique ist eine von nur sechs, die nach zwei von acht Partien beim Punktemaximum halten und scheint auf Platz drei hinter Bayern München und Real Madrid auf. Leverkusen remisierte dagegen zweimal.

Das sind die Aufstellungen der beiden Vereine:

Aufstellung Bayer Leverkusen

Aufstellung Paris Saint-Germain

(Red.)

Bild: Imago