Ohne „echten“ Neuner: So startet Österreich in Norwegen

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Auswärtsspiel gegen Norwegen auf Rückkehrer Philipp Lienhart und Christoph Baumgartner in der Startformation.

Der Leipzig-Legionär ersetzt Marko Arnautovic in der Offensive, Jung-Papa Lienhart startet nach kurzer Babypause im Vergleich zum Auftaktspiel am Freitag in Slowenien (1:1) statt Maximilian Wöber in der Innenverteidigung.

Bei den Norwegern stehen Torjäger Erling Haaland sowie Kapitän Martin Ödegaard in der Startformation.

Die Aufstellung des ÖFB-Teams

