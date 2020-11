Rapid muss beim Europa-League-Auswärtsspiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr MEZ) in Dublin gegen Dundalk weiter auf seinen Trainer Dietmar Kühbauer verzichten.

Der 49-jährige Burgenländer “fliegt krankheitsbedingt leider nicht mit nach Irland”, teilte Österreichs Fußball-Vizemeister am Dienstagnachmittag mit. Wie schon am vergangenen Sonntag bei der 3:4-Niederlage in der Bundesliga in Ried wird Kühbauer von seinem Co-Trainer Manfred Nastl vertreten.

(APA)

Beitragsbild: GEPA