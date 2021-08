Ohne Lewandowski! UEFA gibt Shortlist für Fußballer des Jahres bekannt

Eines ist jedoch bereits klar: Robert Lewandowski wird seinen Titel aus dem vergangenen Jahr nicht verteidigen können – der Pole gehört nicht zum Kreis der Nominierten. Die Wahl wird hingegen definitiv auf einen Mittelfeldspieler fallen.

Nominiert als UEFA-Fußballer des Jahres sind Kevin De Bruyne, der mit Manchester City englischer Meister wurde, Chelseas Champions-League-Sieger N’Golo Kante sowie Jorginho, der ebenfalls mit den Blues den Sieg in der Königsklasse feiern durfte und zusätzlich Europameister mit Italien und ins Team des Turniers gewählt wurde.

Insgesamt 159 Jury-Mitglieder

Die Shortlist wurde von den 24 Nationalmannschafts-Trainern gewählt, die im Sommer an der EM teilgenommen haben, den 80 Trainern, die in der Vorsaison in der Champions oder Europa League dabei waren – und 55 von der Vereinigung der europäischen Sportmedien (ESM) ausgewählten Journalisten.

Die Trainer und Journalisten wurden gebeten, jeweils drei Spieler auszuwählen und diesen fünf, drei bzw. einen Punkt zu geben. Das Endergebnis beruht auf der Gesamtzahl der von den Trainern und Journalisten vergebenen Punkte. Die Coaches durften dabei nicht für Spieler der eigenen Mannschaft stimmen.

Zudem wurden auch die Shortlists für die nominierten Spielerinnen, die Trainer sowie Trainer*innen in den Frauenwettbewerben des Jahres veröffentlicht. Die drei Spielerinnen mit den meisten Punkten sind Jennifer Hermoso (FC Barcelona), Lieke Martens (FC Barcelona) und Alexia Putellas (FC Barcelona).

Die Wahl für den Trainer des Jahres in den Männerwettbewerben wird sich zwischen Pep Guardiola von ManCity, Roberto Mancini als Coach der italienischen Nationalmannschaft sowie Thomas Tuchel vom FC Chelsea entscheiden. Die drei nominierten Coaches in den Frauenwettbewerben heißen Lluis Cortes (FC Barcelona), Peter Gerhadsson (Schwedische Frauennationalmannschaft) und Emma Hayes (FC Chelsea Women).

(skysport.de) / Bild: Imago