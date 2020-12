Ohne Maske im Club: 50.000 Dollar Strafe für NBA-Superstar

via

NBA-Superstar James Harden hat sich mit einem Ausflug ins Nachtleben Ärger eingebrockt. In den Sozialen Medien kursiert ein Video, das den Basketballprofi der Houston Rockets beim Feiern in einem Club ohne Gesichtsmaske überführt. Die Liga verdonnerte Harden zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Dollar (rund 41.000 Euro).

Harden, der die Rockets verlassen möchte, hat die Corona-Verhaltensregeln verletzt. Die NBA untersagt ihren Spielern Besuche in Clubs oder Bars. Auch Treffen mit mehr als 15 Personen sind verboten. Eine Sperre verhängte die NBA nicht gegen Harden, der sich bei Instagram gegen Berichte wehrte, er sei in einem Strip Club gewesen. “Es ist egal, wie oft die Leute versuchen, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen, es geht nicht”, schrieb Harden.

Durch sein Fehlverhalten hatte Harden zur ersten Spielabsage der Saison beigetragen. Die Partie gegen Oklahoma City Thunder konnte nicht wie geplant am Mittwoch (Ortszeit) stattfinden, nachdem drei Coronatests von Rockets-Spielern ein positives oder nicht eindeutiges Ergebnis hervorgebracht hatten.

Da sich vier weitere Rockets-Profis aufgrund des Kontaktverfolgungsprotokolls in Quarantäne befinden, Harden wegen der Protokollverletzung vorerst ausgeschlossen wurde und ein weiterer Spieler wegen einer Verletzung ausfiel, standen Houston nicht die erforderlichen acht Spieler für die Partie zur Verfügung. Dies gab die Liga wenige Stunden vor dem Spiel bekannt. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.

In der Football-Profiliga NFL gab es einen ähnlichen Fall. Quarterback Dwayne Haskins vom Washington Football Team muss 40.000 Dollar (gut 25.000 Euro) zahlen, weil er ohne Maske fotografiert wurde – mit Stripperinnen.

