Ohne Musiala & Rüdiger: DFB gibt Nations-League-Kader bekannt

Mit den Neulingen Tom Bischof und Nick Woltemade sowie acht Rückkehrern, aber ohne Topspieler wie Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz greift die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem ersten Titel in der Nations League. Der künftige Münchner Bischof steht überraschend im 26er-Kader für das Final Four, das der Stuttgarter Woltemade wie erwartet noch vor der U21-EM bestreiten soll.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am Donnerstag zudem bekannt, dass er Marc-André ter Stegen, Waldemar Anton, Serge Gnabry, Robin Gosens, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz und Niclas Füllkrug nach Erkrankungen und Verletzung zurückholt. Rüdiger, Musiala und Havertz fehlen nach Verletzungen ebenso wie Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs. Auf die im März noch nominierten Stefan Ortega Moreno, Jamie Leweling und Jonathan Burkardt verzichtet Nagelsmann.

Nagelsmann: Ausfälle sind „alle extrem bitter“

Ter Stegen sei trotz längerer Pause „topfit“, betonte der Bundestrainer, und „unsere Nummer 1“. Die vielen Ausfälle nannte er „alle extrem bitter“, er wolle aber bei Rüdiger, Musiala und Havertz kein Risiko eingehen.

Der „Perspektivspieler“ Bischof (19) sei für die U21 vorgesehen gewesen, habe aber dafür keine Freigabe vom Verein bekommen. Woltemade (23) habe „das Momentum gerade total auf seiner Seite“ und „außergewöhnliche Fähigkeiten“.

Deutschland trifft im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal. Vier Tage später steigt in der Allianz Arena das Endspiel, in dem Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich warten würden. Das Finale sei das Ziel, betonte Nagelsmann, „aber wir dürfen keinen Meter weniger gehen als in den Top-Momenten im Viertelfinale gegen Italien.“

Der 26er-Kader des DFB für das Final Four:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Yann Bisseck (Inter Mailand), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Tom Bischof (TSG Hoffenheim), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Robin Gosens (AC Florenz), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Angriff: Niclas Füllkrug (West Ham United), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

(SID) / Foto: IMAGO