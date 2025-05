Ohne Neymar: Ancelotti beruft erstmals Brasilien-Kader

Vorerst ohne Superstar Neymar, aber mit großen Ambitionen geht Carlo Ancelotti in seine neue Aufgabe als brasilianischer Fußball-Nationaltrainer. „Ich bin sehr stolz darauf, die beste Mannschaft der Welt zu führen. Ich habe eine große Aufgabe vor mir und habe große Hoffnung, dass Brasilien wieder Weltmeister wird“, sagte der Italiener bei seiner Antrittspressekonferenz in Rio de Janeiro, wo er am Montag auch erstmals sein Team nominierte.

„Das einzige Ziel ist es, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen“, führte Ancelotti aus. Der formschwache Rekordweltmeister Brasilien könnte sich trotz aller Probleme in den anstehenden Duellen in Ecuador (5. Juni) und gegen Paraguay (10. Juni) vorzeitig das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sichern.

Casemiro kehrt ins Nationalteam zurück

Nicht in Ancelottis Kader schaffte es Stürmer Neymar. Der verletzungsgeplagte 33-Jährige, der seit fast zwei Jahren nicht mehr im Kader stand, wurde erneut nicht nominiert. Der neue Trainer betonte aber, in Zukunft „natürlich“ auf Neymar zu zählen. Mittelfeldspieler Casemiro von Manchester United hingegen kehrte in den Kader zurück.

Brasilien liegt derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der südamerikanischen WM-Qualifikation. Ancelotti ist der vierte Trainer der kriselnden Selecao in zwei Jahren. Erst am Samstag war er nach drei Champions-League-Titeln mit Real Madrid in Spanien emotional verabschiedet worden.

(SID) / Foto: IMAGO