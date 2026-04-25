Ohne Reinbacher: Montreal geht im NHL-Playoff wieder in Führung

Die Montreal Canadiens haben in der Play-off-Serie der NHL gegen die Tampa Bay Lightning im Heimspiel wieder vorgelegt.

Auch Spiel drei der „best of seven“-Achtelfinalserie ging in die Verlängerung. Verteidiger Lane Hutson avancierte mit seinem Weitschusstreffer zum 3:2 (63.) zum Matchwinner. David Reinbacher stand bei den Canadiens wie in den beiden Matches davor nicht im Kader. Auch das vierte Spiel findet in Montreal statt.

Die Edmonton Oilers brachen erneut in den Schlussminuten ein und unterlagen bei den Anaheim Ducks mit 4:7. Sie sind in der Serie nun 1:2 hinten. Utah Mammoth schlug die Vegas Golden Knights mit 4:2 und führt in der Serie 2:1.

(APA)

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