Ohne Rodri: Manchester City spielt bei Newcastle wieder nur Remis

Nach der schweren Verletzung des spanischen Fußball-Europameisters Rodri hat Titelverteidiger Manchester City in der englischen Premier League noch nicht wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Bei Newcastle United kam City trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Citizens blieben mit 14 Punkten vorerst Tabellenführer, der FC Liverpool könnte aber am Abend (18.30) mit einem Sieg bei den Wolverhampton Wanderers vorbeiziehen.

Zuletzt hatte es gegen den FC Arsenal nur ein 2:2 gegeben – nach einem 0:0 beim Champions-League-Start gegen Inter Mailand. In Newcastle erzielte Josko Gvardiol nach Zuspiel von Jack Grealish die Führung der Gäste (35.). Anthony Gordon glich per Foulelfmeter aus, nachdem er selbst von City-Torhüter Ederson von den Beinen geholt worden war (58.).

Mittelfeldstratege Rodri, als bester Spieler der EM in Deutschland ausgezeichnet, hatte gegen Arsenal eine schwere Knieverletzung erlitten. Der Spanier war am Freitagmorgen am vorderen Kreuzband und am Meniskus operiert worden. „Diese Saison ist vorbei“, sagte Teammanager Pep Guardiola.

Die Tore im VIDEO:

Gvardiol bringt Citizens in Front:

Gordon trifft per Elfmeter nach Ederson-Foul:

(SID) / Bild: Imago