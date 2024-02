Ohne Ronaldo: Al-Nassr schießt Inter Miami ab

Klatsche für Lionel Messi und Inter Miami! Ohne den verletzten Cristiano Ronaldo feiert Al-Nassr einen deutlichen 6:0-Testspielsieg gegen die US-Amerikaner. Der argentinische Weltmeister wurde erst in der Schlussphase eingewechselt.

Bereits in der dritten Spielminute brachte Otavio die Hausherren in Führung. Ein Doppelschlag von Anderson Talisca (10.) und Aymeric Laporte (12.) sorgte für eine schnelle und klare 3:0-Führung für Al Nassr. Diese hatte auch bis zur Pause bestand.

Nach dem Seitenwechsel war es wieder Talisca, der per Strafstoß auf 4:0 erhöhte (51.). Mohammed Maran (68.) und ein drittes Mal Talisca (73.) sorgten eine Viertelstunde vor Schluss für den Endstand. Messi betrat erst in der Schlussphase das Feld (83.).

Den deutlichen Erfolg für sein Team Al Nassr verfolgte Ronaldo sichtlich amüsiert auf der Tribüne. Messi und seine Kollegen mussten ohne Torerfolg er aus der Kingdom Arena in Riad abreisen.

Ronaldo verpasst Al Nassr-Duell mit Messi verletzt

Ronaldo war beim Testspiel gegen Inter Miami nicht verfügbar, wie Trainer Luis Castro bereits am Mittwoch ankündigte. Ronaldo laborierte laut Berichten zuletzt an einer Wadenverletzung. „Cristiano ist in der Endphase seiner Erholung, bevor er wieder zum Team stößt“, sagte Castro bei einer Pressekonferenz.

Für Miami ist der Trip nach Saudi-Arabien Teil der Saisonvorbereitung. Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) beginnt für Miami am 21. Februar (Ortszeit) mit einem Heimspiel gegen Real Salt Lake.

(Red.) / Bild: Imago