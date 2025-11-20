Ohne Rossi: Minnesota gewinnt gegen die Carolina Hurricanes
Ohne den verletzten Marco Rossi hat Minnesota Wild in der National Hockey League am Mittwoch (Ortszeit) den dritten Sieg in Serie angeschrieben.
Beim 4:3 nach Penaltyschießen im Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes ragte Goalie Jesper Wallstedt hervor. Der Schwede parierte 42 Schüsse der Hurricanes und ließ sich in der Entscheidung nicht bezwingen. Minnesota liegt in der Western Conference aktuell auf dem achten Platz.
(APA) Foto: Imago