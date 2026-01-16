Die Negativserie der Vancouver Canucks in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ist auf neun Niederlagen angewachsen.

Die Kanadier, bei denen der Vorarlberger Marco Rossi weiter verletzt fehlt, verloren am Donnerstag (Ortszeit) bei den Columbus Blue Jackets mit 1:4 und sind mit nur 16 Siegen in 47 Spielen das klar schlechteste NHL-Team. Den Canucks fehlt noch eine Niederlage zum Club-Negativrekord von zehn Pleiten am Stück aus dem Jahr 1997.

Erfreulicher verlief der Arbeitstag von Tage Thompson, der beim 5:3-Sieg der Buffalo Sabres gegen die Montreal Canadiens drei Tore schoss und bei den restlichen beiden Treffern assistierte.

(APA) / Bild: Imago